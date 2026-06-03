В Орловской области укрепят единство народов

Создан оргкомитет по проведению Года единства народов России.

Правительство Орловской области распорядилось о создании организационного комитета по подготовке и проведению на территории региона мероприятий в рамках Года единства народов России. Напомним, таковым по решению президента Владимира Путина объявлен 2026 год. Цель заключается в укреплении общероссийской гражданской идентичности, сохранении межнационального и межконфессионального согласия, а также развитии единого культурного и духовного пространства страны.

Организационному комитету Губернатор Андрей Клычков поручил в срок до 1 июля 2026 года разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года единства народов России на территории Орловской области. Возглавила оргкомитет заместитель губернатора по внутренней политике Ирина Патронова. В состав комитета вошли руководители региональных департаментов. Он займется координацией работы всех заинтересованных ведомств, подготовкой и проведением праздничных, образовательных, культурных и патриотических мероприятий, направленных на укрепление единства многонационального народа России.

Тем временем администрация города Мценска утвердила муниципальную программу «Обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений на территории муниципального образования». Она предусматривает вовлечение населения, через систему образования и учреждения культуры, в развитие духовного и культурного потенциала многонационального народа и реализацию комплексной информационной кампании по укреплению общегражданской идентичности.

Из паспорта следует, что во Мценске проживают представители более чем 30 национальностей. Русские составляют 96 процентов населения, а в остальные 4 процента входят белорусы, украинцы, армяне, узбеки, казахи, азербайджанцы, грузины, чеченцы, таджики и др. Власти Мценска подчеркивают, что за многие годы случаев нарушения межнационального и межэтнического мира на территории города не зарегистрировано. Однако в документе отмечается, что события на Украине, террористические угрозы и внешнее воздействие могут влиять на этнополитический климат, поэтому ситуация требует постоянного внимания.

К слову, в городе действует координационный совет при главе города по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Его заседания планируется проводить два раза в год. Общий объем финансирования программы на три года составит 135 тысяч рублей. Средства пойдут на проведение цикла образовательных и просветительских мероприятий для подрастающего поколения. На беседы о толерантности, читательские конференции о культуре народов России власти пустят 15 тысяч рублей.

Еще 30 тысяч рублей будет направлено на мероприятия по пропаганде традиционной народной культуры. В частности, в рамках данного направления планируется проводить конкурсы исследовательских работ, круглые столы «Мы едины» и интерактивы по воспитанию патриотизма. На культурно-массовые мероприятия, посвященные семейным ценностям, патриотизму и национальным традициям, будет выделено 75 тысяч рублей, на издание и распространение информационных буклетов, памяток и баннеров – 15 тысяч рублей.

Кроме того, программа предусматривает проведений мероприятий, не требующих финансирования. Они включают в себя анализ миграционной ситуации в городе, профилактическую работу с населением, информирование мигрантов о возможности обучения русскому языку и правовой грамотности, а также адресную работу с прибывающими из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

ИА “Орелград”