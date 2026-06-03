В Ливенском районе продолжается масштабная диспансеризация

В мае мобильные бригады посетили 15 населённых пунктов.

В их число вошли отдалённые сёла и деревни. Работа была организована Ливенской ЦРБ. Диспансеризация проводилась под руководством терапевтов и семейных врачей.

В течение мая медики осмотрели около 300 жителей сельских населённых пунктов. Было проведено примерно 500 флюорографий и 324 маммографии, сделано несколько сотен электрокардиограмм, а также лабораторных анализов.

При выявлении серьёзных проблем или рисков граждан направляли на второй этап исследований, рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Выездная диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В текущем месяце эта работа продолжится. Известно, что в Сельском организационно-методическом кабинете Ливенской ЦРБ уже составлен график выездов на июнь.

ИА «Орелград»