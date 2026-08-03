Клычков отметил дополнительный смысл празднования 460-летия Орла и годовщины освобождения

3.8.2026 | 10:21 Важное, Культура, Новости

«Наш с вами оппонент должен увидеть…»

Фото: ИА Орелград / Светлана Числова

В ходе совещания в администрации Орловской области 3 августа губернатор Андрей Клычков призвал коллег максимально активно участвовать в организации мероприятий.

«Их нужно проконтролировать, чтобы жители увидели праздник. Это важно не только для жителей, но и для нашего с вами оппонента — он должен увидеть, что все мы живём, Город первого салюта не собирается поддаваться на провокации. В этом и есть смысл, в том числе и определённый символизм этих памятных дней, которые проложили мостик между Великой Отечественной войной и современными обстоятельствами».

Напомним, 460-летие Орла и 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков будут праздновать несколько дней. Программа включает спортивные и культурные мероприятия. Как сообщалось ранее, 5 августа на площади Ленина выступят Ольга Кормухина, Алексей Белов и Анита Цой.

ИА “Орелград”


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