Нарушения на семь миллионов рублей выявили в Ливенском районе

Местная Контрольно-счетная палата отчиталась о работе в 2025 году.

Контрольно-счетная палата Ливенского района представила в местном парламенте отчет о своей деятельности за 2025 год. Из него следует, что всего за минувший год было проведено 54 мероприятия. Общий объем проверенных средств составил 110,7 миллиона рублей, выявлено финансовых нарушений на сумму 7,035 миллиона рублей. В 2025 году было проведено три контрольных мероприятия. Так, в первом случае это была проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование управления образования.

По итогам проверки КСП отметила низкий уровень подготовки распорядительных документов, случаи выплаты материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску без распорядительных документов, факт недоплаты одному сотруднику заработной платы из-за нарушения порядка установления надбавки за выслугу лет, подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на строительный контроль до окончания календарного месяца. Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не было установлено.

Проверка использования средств, выделенных МБУДО «Школа искусств, творчества и спорта» на оплату труда, выявила неэффективные расходы на 179,3 тысячи рублей. В частности, по мнению КСП, нерациональное использование помещений Коротышского филиала привело к неэффективным расходам на оплату коммунальных услуг неиспользуемого помещения в сумме 117,07 тысячи рублей.

Также было установлено, что устав учреждения не содержал сведений о структурном подразделении «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей», а отдельные пункты устава противоречили действующему законодательству. Не создавалась приемная комиссия, хотя это было предусмотрено уставом. Были выявлены грубые нарушения в приказах о зачислении и переводе обучающихся, случаи зачисления одних и тех же обучающихся в разные объединения с совпадающим временем занятий.

Также за 2025 год было проведено 51 экспертно-аналитическое мероприятие, включая экспертизу проекта бюджета на 2026 год, анализ исполнения районного бюджета и внешнюю проверку годовых отчетов сельских поселений. В результате были выявлены финансовые нарушения на 6,085 миллиона рублей, в том числе искажение годовой бюджетной отчетности на сумму 3,725 миллиона рублей и расходование средств сверх норматива на содержание органов местного самоуправления в сумме 2,141 миллиона рублей. В КСП подчеркнули, что материалы всех проверок направлялись в Ливенскую межрайонную прокуратуру в рамках соглашения о взаимодействии.

ИА “Орелград”