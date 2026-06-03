В Орле изымут часть участка для строительства новой дороги в Северном районе

3.6.2026 | 9:02 ЖКХ, Новости

Трассы по улице Кузнецова на участке от Московского шоссе до Раздольной.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Мэр Орла Юрий Парахин 29 мая подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд части участка с кадастровым номером 57:25:0040217:37 площадью 1392 кв. м. Надел относится к адресу Московское шоссе, 99-а. Земля в собственности ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ХОЛДИНГ».

Изъятие необходимо для реализации инвестиционной программы на 2024–2028 годы, предусматривающей строительство линейного объекта — улицы Кузнецова на участке от Московского шоссе до улицы Раздольной, указано в документе.

Администрация поручила провести кадастровые работы, оценку изымаемой части земли и подготовить соглашение с собственником. Выплату возмещения обеспечит МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» при поддержке финансового управления.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU