В Орле изымут часть участка для строительства новой дороги в Северном районе

Трассы по улице Кузнецова на участке от Московского шоссе до Раздольной.

Мэр Орла Юрий Парахин 29 мая подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд части участка с кадастровым номером 57:25:0040217:37 площадью 1392 кв. м. Надел относится к адресу Московское шоссе, 99-а. Земля в собственности ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ХОЛДИНГ».

Изъятие необходимо для реализации инвестиционной программы на 2024–2028 годы, предусматривающей строительство линейного объекта — улицы Кузнецова на участке от Московского шоссе до улицы Раздольной, указано в документе.

Администрация поручила провести кадастровые работы, оценку изымаемой части земли и подготовить соглашение с собственником. Выплату возмещения обеспечит МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» при поддержке финансового управления.

ИА “Орелград”