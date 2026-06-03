В июне орловцы смогут пообщаться с руководителями управления СКР

Состоятся выездные личные приёмы.

Руководитель управления Следственного комитета России по Орловской области Александр Полшаков встретится с гражданами 5 и 19 июня. 5 июня с 10 до 13 часов приём пройдёт в отделе по Северному району Орла (на 3-й Курской, 15).

19 числа в те же часы с главой управления можно будет пообщаться в Кромском межрайонном отделе (Кромы, переулок Бубнова, 22).

Также в текущем месяце приёмы проведёт заместитель руководителя управления Сергей Шолохов. 11 июня с 10 до 13 часов — в отделе по Советскому району Орла (улица Комсомольская, 231). 26 июня в те же часы — в Урицком межрайонном отделе (Нарышкино, переулок Промышленный, 22).

Записаться на приём можно по телефону 8-4862-59-19-61. При себе надо будет иметь документ, удостоверяющий личность.

ИА «Орелград»