Орловец получил реальный срок за фиктивную регистрацию иностранца

3.6.2026 | 14:40 Криминал, Новости

Дело рассматривал Северный районный суд Орла.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

В незаконных манипуляциях с пропиской признан виновным местный житель. Мужчине 45 лет. Ранее он уже был судим.

Установлено, что в 2024 году в сентябре орловец представил в уполномоченный орган заведомо недостоверные сведения, которые касались данного вопроса. Фактически мужчина даже не планировал предоставлять иностранцу своё жилое помещение.

В итоге ему вменили соответствующую статью уголовного кодекса (322.3). Приговор оказался достаточно суровым.

Орловцу дали один год и восемь месяцев реального срока, причём в колонии строгого режима. Суд учёл, что преступление совершено «в условиях рецидива», пояснили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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