В Орле с избивших ребенка-инвалида взыскана компенсация морального вреда

Свидетелями драки в лесополосе были около десяти человек, также запись разлетелась по Сети.

Советский районный суд рассмотрел иск женщины, действующей в своих интересах и в интересах сына-инвалида, к группе несовершеннолетних и их родителям о компенсации морального вреда. С каждой семьи она потребовала по 250 тысяч рублей.

Днем в лесополосе произошел конфликт с участием нескольких подростков. Один принуждал пострадавшего путем оскорблений, угроз и физических воздействий (толчки, удары, принуждение встать на колени) вступить в драку. В ходе «спарринга» другой парень нанес инвалиду не менее двух ударов в грудь и живот. Еще один толкнул в спину и снимал происходящее на камеру. Видеозапись впоследствии распространилась.

В результате проведенных проверок было отказано в возбуждении уголовного и административного дел в связи с недостижением подростками возраста ответственности, однако несколько родителей привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), а несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.

При проведении судебно-медицинской экспертизы у пострадавшего каких-либо видимых телесных повреждений на кожных покровах в области волосистой части головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей не обнаружено. Нападавшие заявили, что их действия вызваны противоправным поведением самого мальчика, который высказывал угрозы в отношении детей и их родных. Однако доводы о противоправном поведении потерпевшего не признаны судом в качестве оснований для отказа в иске. Поведение потерпевшего само по себе не исключает ни виновности, ни ответственности, указано в решении.

Суд возложил ответственность за причинение морального вреда на самих несовершеннолетних, а при отсутствии у них доходов — субсидиарно на их родителей. Суд учел характер нравственных страданий ребенка-инвалида, переживания его матери, а также требования разумности и справедливости. Взыскано с трех семей в общей сумме 82 тысячи рублей.

Решение может быть обжаловано в областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”