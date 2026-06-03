Владельца обязали демонтировать скважину у Наугорского кладбища

Орловский районный суд рассмотрел два взаимосвязанных иска собственников соседних участков.

С одной стороны, орловец, действуя в интересах несовершеннолетнего сына, требовал от соседа устранить препятствия в пользовании участком. С другой — бизнесмен оспаривал законность исправления реестровой ошибки.

Суд установил, что на участке, предназначенном для строительства пункта ритуальных услуг, фактически работает производство по изготовлению памятников из камня. Там же были незаконно оборудованы водозаборная скважина и септик из железобетонных колец, которые частично находились на территории соседнего участка, принадлежащего несовершеннолетнему. При этом скважина и выгребная яма оказались в санитарно-защитной зоне кладбища. Они не соответствуют санитарным нормам и не имеют разрешительной документации.

Суд частично удовлетворил требования соседа: обязал бизнесмена в месячный срок демонтировать септик и навес над скважиной, а саму скважину затампонировать. В случае неисполнения — неустойка 5 000 рублей за каждый день просрочки. В требовании о сносе капитальных строений суд отказал, так как здания прошли кадастровый учет, а выявленные нарушения отступов от границ не создают угрозы жизни и здоровью.

В удовлетворении встречного иска о признании недействительным исправления реестровой ошибки отказано полностью. Суд также взыскал с бизнесмена 85 000 рублей за проведенную экспертизу.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”