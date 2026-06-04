АвтоУСН принес в бюджет уже 187 миллионов рублей

Самый молодой специальный налоговый режим приносит свои плоды.

По состоянию на 1 мая 2026 года в бюджет поступило более 187,2 миллиона рублей от орловских предпринимателей, применяющих самый молодой специальный налоговый режим – «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (автоУСН). Напомним, в Орловской области этот режим заработал в регионе с начала 2025 года. Но его плательщиками уже являются 1,5 тысячи орловских предпринимателей.

Из указанных выше 187 миллионов рублей свыше 101 миллиона рублей перечислено непосредственно в бюджет региона, сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. В ведомстве напомнили условия применения указанного спецрежима: численность работников-резидентов РФ – до 5 человек; годовой доход – не более 60 миллионов рублей; запрет на совмещение с другими налоговыми режимами.

Налоговые ставки составляют 8 процентов при объекте налогообложения «доходы» и 20 процентов при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов». Преимуществами автоУСН является то, что данный режим предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность в Социальный фонд России. К тому же такие налогоплательщики освобождены от уплаты страховых взносов за работников и за себя как индивидуального предпринимателя.

При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняются, но финансирование производится за счет бюджетных средств – из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет. Впрочем, не все могут перейти на автоУСН. Так, ограничения установлены для следующих видов деятельности: производство подакцизных товаров (кроме вина из винограда собственного производства); добыча и реализация полезных ископаемых (кроме общераспространенных); организация и проведение азартных игр; посредническая деятельность (договоры поручения, комиссии, агентские); производство и реализация ювелирных изделий из драгметаллов; майнинг, приобретение и реализация цифровой валюты и тому подобное.

Ранее пресс-служба УФНС сообщила о том, что 13 орловских предпринимателей перешли на УСН задним числом. Они воспользовались правом перехода на упрощенную систему налогообложения по новым правилам, которые ввел Федеральный закон № 104-ФЗ. Этот закон предоставил индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2025 году патентную систему налогообложения (ПСН) и имевшим доход по итогам года более 20 миллионов рублей, право не позднее 1 июня 2026 года уведомить налоговый орган о переходе на УСН с 1 января 2026 года.

ИА “Орелград”