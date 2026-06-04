«Тропу рубиновой лани» оценили почти в 17 миллионов рублей

В Шаблыкино благоустроят общественную территорию.

Администрация Шаблыкинского района Орловской области объявила электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Тропой рубиновой лани» в поселке городского типа Шаблыкино. Начальная максимальная цена контракта составляет 16,894 миллиона рублей. Проект благоустройства реализуется на Автовокзальной площади Ленина. Он стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Победа в конкурсе даёт малым городам и историческим поселениям возможность получить значительные средства на реализацию своих проектов. Разработчиком проектной документации является ООО «Орловский центр сметного нормирования». Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории.

Оно включает в себя и демонтажные работы, а именно снос восьми больных и «мешающих» деревьев (ели, тополя и березы), удаление 10 пней и 12 квадратных метров кустарника. Взамен обещают посадить 10 кленов остролистных, шесть кленов Гиннала, 10 кустов дерена сибирского белого и 12 кустов барбариса обыкновенного. Также предусмотрена разборка старой тротуарной плитки и бортового камня, демонтаж четырех опор освещения.

В рамках благоустройства планируется укладка тротуарной плитки на площади более 900 квадратных метров, укладка резинового покрытия на детской площадке, асфальтобетона, а также устройство газонов и установка бортовых камней. Детская игровая площадка получит амортизирующее резиновое покрытие, на которой установят маятниковые качели с подвеской на цепях, качели «Гнездо», карусель, качалки на пружине, в том числе «Лошадку».

Планируется установка малых архитектурных форм, в том числе деревянной беседки и восьми лавок. Появится здесь удобная велопарковка с навигационными столбами, пять арт-объектов «Лань». Местные власти надеются, что появление современного общественного пространства с детской площадкой, арт-объектами и зонами отдыха повысит качество жизни местных жителей и создаст новую точку притяжения для семей с детьми и молодежи.

Для обеспечения долговечности стальные элементы, по условиям контракта, должны быть защищены от коррозии двухслойным лакокрасочным покрытием, деревянные элементы должны быть обработаны огнебиозащитным составом и окрашены акриловой краской, а основание под тротуарной плиткой должно быть выполнено с использованием геополотна и щебеночной подготовки.

ИА “Орелград”