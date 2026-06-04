«Дантист» заплатит за страдания из-за пятичасового неудачного удаления зуба

Иск о взыскании компенсации морального вреда рассмотрел Советский районный суд Орла.

Женщина обратилась в ООО «Дантист» для удаления проблемного восьмого зуба нижней челюсти. В клинике ее осведомили о высокой квалификации врачей, успешно практикующих сложные удаления зубов. В итоге процедура длилась почти пять часов, в течение которых врачи неоднократно добавляли анестезию, но так и не смогли удалить зуб и корни. Для завершения операции привлекался главный врач клиники, однако безуспешно. В итоге пациентку с открытой кровоточащей раной и заключением «R8 не удалось удалить» направили в челюстно-лицевое отделение Орловской областной больницы. На следующий день ей провели операцию по удалению зуба и остеотомию (распил кости). Она находилась в стационаре несколько дней. Женщина решила требовать от стоматологии компенсацию из-за некачественно оказанной услуги.

Свидетель — врач областной больницы — пояснил, что удаление такого зуба требовало условий стационара и не могло быть выполнено в обычном стоматологическом кабинете. Суд признал факт нарушения прав потребителя (статья 15 Закона «О защите прав потребителей»). Установив причинение физических и нравственных страданий, суд взыскал с ООО «Дантист» компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей (вместо запрашиваемых 250 тысяч), а также штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке — 50 000 рублей.

Решение принято в заочной форме, представитель клиники на разбирательство не явился.

ИА “Орелград”