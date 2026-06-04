В Орле два экс-сотрудника отсудили у компании миллион 

4.6.2026 | 7:38 Закон и порядок, Новости

Ответчиком стало ООО «Системы вентиляции и кондиционирования».

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Советский районный суд Орла рассмотрел к компании о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. Женщина и мужчина работали, выполняя функции руководителя проектов и инженера ПТО. СВК с ноября 2025 года перестал выплачивать зарплату, и в январе 2026 года сотрудники уволились.

Суд установил, что задолженность по окладам и компенсациям за отпуск составила: перед мужчиной — 566 766 рублей, перед женщиной — 459 700 рублей. Кроме того, за задержку выплат начислена компенсация по 12 768 рублей каждому, а также компенсация морального вреда — по 100 000 рублей в пользу каждого истца. Общая сумма взыскания в пользу работников превысила 1,25 миллиона рублей. Также с ответчика в бюджет Орла взыскана госпошлина — почти 37 тысяч рублей.

Решение принято в заочной форме, так как ответчик не являлся в суд. Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”


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