Глава ВТБ: сберегать деньги на вкладе — сегодня рациональное решение

4.6.2026 | 11:30 Новости, Экономика

О том, как лучше распорядиться суммой в 1 млн рублей, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал глава банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, сегодня наиболее рациональным решением остается банковский депозит.
ИА “Орелград”

Текущие ставки на уровне 10–11% годовых Костин назвал привлекательными, особенно с учетом наблюдаемого укрепления рубля. Свое мнение о депозите как о выгодном инструменте сбережения он подтвердил в ответ на прямой вопрос модератора дискуссии, подчеркнув: «Ну, конечно».

Андрей Костин предостерег частных инвесторов от вложений в фондовый рынок, указав на его повышенную волатильность, вызванную геополитической напряженностью, включая ситуацию в Персидском заливе. В качестве альтернативы классическим вкладам он предложил корпоративные облигации надежных российских компаний с устойчивой репутацией, однако предостерег до стабилизации рынка избегать инструментов с нефиксированной доходностью. Глава ВТБ также отметил, что после снижения ключевой ставки до однозначных величин в следующем году у инвесторов откроются более широкие возможности.

ИА “Орелград”


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