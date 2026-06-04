Текущие ставки на уровне 10–11% годовых Костин назвал привлекательными, особенно с учетом наблюдаемого укрепления рубля. Свое мнение о депозите как о выгодном инструменте сбережения он подтвердил в ответ на прямой вопрос модератора дискуссии, подчеркнув: «Ну, конечно».

Андрей Костин предостерег частных инвесторов от вложений в фондовый рынок, указав на его повышенную волатильность, вызванную геополитической напряженностью, включая ситуацию в Персидском заливе. В качестве альтернативы классическим вкладам он предложил корпоративные облигации надежных российских компаний с устойчивой репутацией, однако предостерег до стабилизации рынка избегать инструментов с нефиксированной доходностью. Глава ВТБ также отметил, что после снижения ключевой ставки до однозначных величин в следующем году у инвесторов откроются более широкие возможности.

ИА “Орелград”