В прокуратуре пройдёт приём по теме обращения с отходами

4.6.2026 | 12:01 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Орловцы смогут лично пообщаться с первым заместителем прокурора региона Юрием Пахолковым.

Фото: ИА «Орёлград»

Приём состоится 11 июня. Начало — в 10 часов. Посетителей будут ждать в здании прокуратуры Орловской области (на Красноармейской, 17-А).

Гражданам предлагается сообщить о проблемах с оборудованием площадок и вывозом мусора, о несанкционированных свалках и тому подобном.

Потребуется предварительная запись по телефону 8 (4862) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU