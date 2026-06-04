В прокуратуре пройдёт приём по теме обращения с отходами

Орловцы смогут лично пообщаться с первым заместителем прокурора региона Юрием Пахолковым.

Приём состоится 11 июня. Начало — в 10 часов. Посетителей будут ждать в здании прокуратуры Орловской области (на Красноармейской, 17-А).

Гражданам предлагается сообщить о проблемах с оборудованием площадок и вывозом мусора, о несанкционированных свалках и тому подобном.

Потребуется предварительная запись по телефону 8 (4862) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина).

ИА «Орелград»