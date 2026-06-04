Орловцы отказались предоставлять свой скот для осмотра

4.6.2026 | 13:24 Закон и порядок, Новости

Это произошло в Ливенском районе.

ИА “Орелград”

Случаи зафиксированы в деревнях Мальцево и Парахино. Крупный рогатый скот хотели осмотреть сотрудники местного центра ветеринарии (в рамках плановой диспансеризации). Скотину должны были исследовать на бруцеллёз, лейкоз и туберкулёз, а также вакцинировать от сибирской язвы и эмкара.

Однако владельцы КРС отказались сотрудничать со специалистами (что является нарушением федерального законодательства). Известно, что речь идёт о четырёх головах скота.

В итоге уже сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выдали данным гражданам официальные требования. В течение 10 дней они обязаны уже самостоятельно обратиться к ветеринарам и провести исследования и вакцинацию скота.

ИА «Орелград»


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