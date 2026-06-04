В Орле устраняют серьёзный засор канализации

4.6.2026 | 13:20 ЖКХ, Новости, Происшествия

Причиной стали «неформатные» отходы, выброшенные в унитазы.

ИА “Орелград”

Об этом рассказали в Администрации Орла.

Работы ведутся в Болховском микрорайоне на канализационной насосной станции, которая обслуживает дома по улице Садовой – №1, №2 и №3. Проблему ликвидируют две аварийные бригады «Орёлводоканала».

Отметим, что станция является практически новой — её ввели в эксплуатацию в 2024 году, вместе с данными домами.

Причиной засора стали «неформатные» отходы, попавшие в канализацию. В основном, это средства личной гигиены – влажные салфетки и ватные диски, а также тряпки. Они скопились в системе и практически перекрыли работу напорного коллектора. На устранение проблемы потребуется несколько часов.

«Люди в 21 веке научились пользоваться смартфонами, но некоторые до сих пор не научились пользоваться канализацией», – отметил генеральный директор «Орёлводоканала» Василий Иванов.

ИА «Орелград»


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