Орловский солод отправили грузинским пивоварам

Груз успешно прошел лабораторные испытания.

Сотрудники Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования крупного груза, предназначенного для экспорта. Как пояснили в учреждении, эксперты уже завершили гербологические и энтомологические испытания образцов ячменного солода от партии общей массой 804 тонны. Продукция готовится к отправке в Грузию. Результаты испытаний не выявили в партии наличия карантинных вредных организмов и семян сорных растений.

Партия полностью соответствует требованиям страны-импорта, на основании чего выданы необходимые документы, подчеркнули специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ». В лаборатории отметили, что ячменный солод благодаря высокой ферментативной активности широко используется в пивоварении, как важное сырье для образования сбраживаемых сахаров, вкуса и аромата, в производстве крепких алкогольных напитков, хлебопекарной и пищевой промышленности. Напомним, что употребление алкоголя вредно для здоровья, а что касается солода, то он также используется в кормопроизводстве.

Ранее пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщила, что в период с 1 января по 19 мая 2026 года сотрудниками ведомства было проконтролировано 1700 тонн пшеничной муки, вывозимой из Орловской области в Республику Беларусь. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспортный объем увеличился на 24 процента. «По результатам предотгрузочного контроля вывозимая продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера и условиям контракта. В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений оформлено 84 фитосанитарных сертификата», – подытожили в ведомстве.

К слову, за весь прошлый год при надзоре в области внутреннего карантина растений специалисты ТУ Россельхознадзора проконтролировали отгрузку 3,7 миллиона тонн продукции растениеводства из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей в другие регионы РФ. На эту продукцию было оформлено 110,3 тысячи карантинных сертификатов. При этом в 106,2 тысячах тонн продовольственного и фуражного зерна в 3978 случаях были выявлены два вида карантинных объектов. Зараженное зерно было направлено на «перерабатывающие предприятия, использующие технологии, лишающие карантинные объекты жизнеспособности».

ИА “Орелград”