В Орле суд признал незаконным акт газовиков о неисправности счетчика и отменил долг

С компании взысканы расходы на экспертизу и даже компенсация морального вреда.

Советский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и встречный иск газовой компании о взыскании задолженности за природный ресурс.

Сотрудники поставщика провели проверку домовладения и составили акт, в котором указали, что прибор учета газа не реагирует на минимальный расход газа, а на корпусе отсутствуют заводские наклейки и заглушки. На основании этого акта истцу произвели перерасчет по нормативу за 6 месяцев и выставили счет на 93 231 рубль.

Женщина оспорила акт, ссылаясь на то, что пломбы не нарушены, заводская наклейка была снята еще в 2022 году самими газовиками при замене элемента питания, а впоследствии счетчик был опломбирован и введен в эксплуатацию. При замене счетчика в феврале 2025 года из него высыпалась смесь краски и ржавчины.

Суд назначил комплексную экспертизу, которая подтвердила: счетчик работал некорректно из-за попадания мусора в каналы струйного автогенератора, что привело к значительной погрешности измерений. При этом следов внешнего воздействия на счетный механизм не обнаружено, а выявить такую неисправность без специальных замеров рядовой потребитель не мог. Прокурорская проверка также установила, что газовики нарушили правила оформления акта (не указали реквизиты документов присутствовавших, не отразили мощность оборудования и т.д.).

Суд признал акт проверки незаконным, аннулировал счет, взыскал с газовой компании в пользу потребителя стоимость нового счетчика (5 996 руб.), компенсацию морального вреда (10 000 руб.), штраф (5 000 руб.), расходы на флеш-накопители и почтовые отправления (3 103 руб.). Во встречном иске о взыскании задолженности отказано полностью. Кроме того, с газовой компании взысканы расходы на экспертизу (162 900 руб.) и госпошлина в бюджет города (13 000 руб.).

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”