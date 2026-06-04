Юных исследователей галактики позвали в «Бунинку»

4.6.2026 | 9:30 Культура, Новости

Библиотека проведет интересные мероприятия в рамках Фестиваля детства и юности.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Орловская областная библиотека имени Бунина представит творческую программу «Познаем и создаем с Бунинкой». Она пройдет 6 июня в 12:00 в Парке Победы в рамках Фестиваля детства и юности. Мероприятие организовано Фондом поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер» и региональным отделением «Движения первых». Гостей ждет интересная и обширная программа.

Как пояснили организаторы, в нее включены: игра-викторина «Литературный калейдоскоп» по произведениям Пушкина и Тургенева; игра «Классик в движении», посвященная творчеству Александра Сергеевича пушкина; чтение любимых сказок народов России; головоломка «Юные исследователи Галактики» в год юбилея космонавтики; мастер-классы по оригами, изготовлению цветков из ниток и бутоньерок из органзы.

Также в парке будет работать специальная фотозона «Сказочная страна». Желающие смогут там перевоплотиться в рыцаря, звездочета, принцессу, мага, факира и даже божью коровку. «Приглашаем всех, кто любит читать, играть, творить и воплощать! Ведь с книгой и творчеством мир становится ярче!», – отмечают организаторы. Напомним, что в Орле 6 июня пройдет сразу несколько праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка.

Как уже рассказывал «Орелград», библиотека имени Бунина  организует в этот день акцию «Читаем Пушкина». Как пояснили в «Бунинке», в 15:00 в Бунинском сквере, на площадке перед библиотекой, уже в третий раз состоится большой городской праздник в рамках Всероссийских Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Особенностью этого праздника является открытый микрофон. Любой желающий сможет прочитать стихи или фрагменты прозы Александра Сергеевича. Организаторы также обещают, что гости праздника получат возможность примерить наряды пушкинской эпохи.

В программу включена выставка работ студентов художественного училища с пушкинского пленэра, угощение пирогами от Арины Родионовны, работа детских игровых площадок, выступление скрипачей и флейтистов Орловского музыкального колледжа. «С нами – профессиональные чтецы и любители, театральные коллективы и музыканты, все, как любил Александр Сергеевич!», – говорят  организаторы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”


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