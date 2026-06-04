Закон о подаче заявок на сельхозподдержку отменили

Новшество связано с изменениями в федеральном законодательстве.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект о признании утратившим силу Закона «О порядке подачи заявок на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий в Орловской области». Из пояснительной записки к нему следует, что проект был подготовлен в связи с принятием изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

На федеральном уровне ранее была признана утратившей силу часть 5 статьи 7 указанного закона. Именно эта норма ранее обязывала регионы устанавливать собственный порядок подачи заявок на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий. Поскольку федеральное требование о необходимости принятия такого регионального закона отменено, областной закон также подлежит признанию утратившим силу.

Впрочем, авторы инициативы подчеркивают, что отмена регионального закона не отменяет саму государственную поддержку сельского хозяйства и сельских территорий. Порядок подачи заявок на получение поддержки впредь будет регулироваться не отдельным областным законом, как раньше, а подзаконными нормативными правовыми актами. Например, порядками, утверждаемыми правительством Орловской области или департаментом сельского хозяйства.

Это типичная практика «дерегулирования», то есть перевода процедурных вопросов с уровня закона на уровень подзаконных актов для большей гибкости и оперативности. К слову, ранее на заседании профильного парламентского комитета выступила руководитель областного департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. По ее словам, в 2025 году в АПК Орловской области было инвестировано около 24 миллиардов рублей.

«Инвесторы активно пользуются мерами поддержки в ОЭЗ Мценского района, включая льготы по налогам и режим свободной таможенной зоны, – сообщала по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета. – Евгения Суровцева добавила, что государственная поддержка АПК на 2026 год предусмотрена в объеме 1,273 миллиарда рублей, из них более 1,1 миллиарда – из федерального бюджета. В рамках льготного кредитования сельхозорганизации и фермеры уже получили более 8 миллиардов рублей кредитов».

В настоящий момент в Орловской области насчитывается 157 сельскохозяйственных организаций, более 200 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и около 1300 крестьянско-фермерских хозяйств. Регион находится на 20 месте среди субъектов РФ по объему производства сельскохозяйственной продукции.

ИА “Орелград”