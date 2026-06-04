Малоархангельск не получил котельную из-за упрямого подрядчика

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск администрации к ООО «Мастерок».

Муниципальный контракт на строительство котельной на улице Калинина был заключен 9 апреля 2024 года. Его цена превышала 22,66 млн рублей. Согласно дополнительному соглашению, окончание первого этапа (проектно-изыскательские работы) было установлено на 31 мая 2024 года, второго этапа (строительно-монтажные работы) — на 14 октября 2024 года.

Администрация перечислила подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта — 6 800 625 руб. (380 250 руб. за первый этап и 6 420 375 руб. за второй). Однако в установленные сроки работы выполнены не были, проектная документация не прошла госэкспертизу, к строительству подрядчик не приступил. Чиновники неоднократно направляли претензии-требования об уплате неустойки и выполнении работ. Ответа не поступало.

19 ноября 2024 года районные власти приняли решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, однако ООО «Мастерок» оспорило его в суде. В январе 2025 года стороны заключили мировое соглашение, признав решение об одностороннем отказе недействительным, а контракт — действующим. Несмотря на это, дополнительное соглашение с новыми сроками работ подписано не было, подрядчик к выполнению работ так и не приступил.

В сентябре 2025 года ООО «Мастерок» направило проектную документацию на госэкспертизу, но она была возвращена без рассмотрения из-за выявленных недостатков.

В итоге, «в адрес Администрации Малоархангельского района поступило письмо Департамента жилищно-коммунального строительства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области о том, что денежные средства, выделенные по соглашению от 06.02.2024 № 37-Д/24 в рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» «Строительство котельной г. Малоархангельск, ул. Калинина, 13», необходимо вернуть, так как соглашение считается расторгнутым».

Арбитражный суд удовлетворил иск администрации частично. Муниципальный контракт расторгнут. С подрядчика взыскана предоплата (неосновательное обогащение) в размере 6 800 625 руб., а также неустойка за просрочку первого этапа в размере 205 842 руб., второго –1 758 469,38 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Отметим, это уже не первый проблемный подрядчик на этом проекте. Контракт на котельную с ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик»» из Курска был расторгнут зимой 2023 года.

ИА “Орелград”