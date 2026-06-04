Суд обязал орловского домовладельца убрать незаконный забор

Он прихватил около 300 квадратов государственной собственности.

Советский районный суд удовлетворил иск управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла к жителю города об освобождении самовольно занятой земли.

Мужчина является собственником участка под ИЖС. Однако в ходе проверок в ноябре и декабре 2025 года, а затем в апреле 2026 года специалисты выявили, что он огородил забором из профлиста прилегающую территорию площадью 345 кв. м, находящуюся в неразграниченной государственной собственности. Правоустанавливающих документов на эту землю у него нет. Несмотря на направленную претензию с требованием освободить участок, нарушения устранены не были. Чиновники обратились в суд.

Иск удовлетворен. Суд обязал ответчика в течение десяти дней после вступления решения в законную силу демонтировать ограждение. Если он этого не сделает, администрация вправе освободить участок за свой счет и взыскать расходы с нарушителя. Кроме того, с мужчины взыскана госпошлина в размере 3000 рублей в бюджет города.

Решение принято в заочной форме и может быть обжаловано в установленном порядке.

ИА “Орелград”