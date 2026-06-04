В Орле начали бороться с «дикими пляжами»

В областном центре стартовал месячник безопасности на воде.

Решение о проведении масштабной профилактической акции «Вода – безопасная территория» мэрия Орла приняла еще в преддверии купального сезона. Напомним, он стартовал 1 июня. Одновременно стартовала и профилактическая акция, которая продлится по 30 июня. Ее главная цель заключается в предотвращении несчастных случаев и гибели людей на водных объектах областного центра. Администрация города утвердила соответствующий план, который уже реализуется.

Так, в его рамках сотрудники МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» в течение всего сезона будут проверять наличие запрещающих знаков и информационных щитов на берегах водоемов. Испорченные и утерянные знаки и щиты они обязаны оперативно заменять на новые. Стартовала в областном центре и традиционная борьба с «дикими» пляжами. Управлению по безопасности администрация города поручила выявить все несанкционированные места купания.

Памятки о мерах безопасности на воде, как и в предыдущие годы, будут распространять через домкомы, в общественном транспорте, на рынках, в магазинах и кафе. Особое внимание будет уделено неработающим гражданам и социально незащищенным слоям населения, с которыми планируется проведение профилактических бесед. Инструкции по оказанию первой помощи и напоминания об административной ответственности за купание в запрещенных местах появятся и в сети. Управление образования, спорта и культуры организует «дистанционное информирование учащихся и педагогов о безопасном поведении на открытых водоемах».

Кроме того, в городе будут проводиться рейды. Совместные патрулирования проведут сотрудники городского управления по безопасности, ГИМС МЧС России по Орловской области и полиция. Особое внимание в ходе таких рейдов будут уделять пресечению купания в нетрезвом виде и распития спиртного у воды. Результаты проведенной акции в мэрии обещают подвести к 15 сентября. Администрация призывает орловцев соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

ИА “Орелград”