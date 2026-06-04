В Орловской области анонсировали запуск завода металлопроката

Рулонный прокат с полимерным покрытием востребован в строительстве и машиностроении.

На ПМЭФ-2026 губернатор Андрей Клычков и гендиректор ООО «ЕВА-Металл» Александр Адамов подписали соглашение о запуске нового производства на территории опережающего развития «Мценск». Предприятие будет выпускать современный рулонный прокат с полимерным покрытием, а также готовые изделия из него. Среди ключевых целей проекта замещение отечественной продукцией зарубежных аналогов, создание новых рабочих места и укрепление кооперационные связи в металлургии, уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Отметим, компания, видимо, создана специально для реализации данного инвестиционного проекта. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВА – МЕТАЛЛ» зарегистрировано 16 марта 2026 года. Уставный капитал – 100 000 рублей. Генеральным директором и единственным учредителем является Адамов Александр Сергеевич. Всего у компании открыто 36 дополнительных видов деятельности. Александр Адамов также руководит ООО “ОРЕЛМЕТАЛЛПОЛИМЕР”. По данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Москве в 2015 году. Работают около сотни человек. Чистая прибыль за 2025 год – минус 40,1 млн рублей. Учредитель – Хаустов Сергей Петрович.

ИА “Орелград”