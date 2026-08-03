В Орле расследуют дело о мошенниках, продававших фальшивые сертификаты

Они якобы должны были помочь в заключении выгодных контрактов.

Двое жителей Саратова под видом топ-менеджеров крупной компании обманывали предпринимателей из разных регионов, включая Орловскую область.

С марта 2024 года злоумышленники предлагали бизнесменам заключить выгодные контракты. Для сделки требовался сертификат экономической безопасности стоимостью 45–50 тысяч рублей, который оформляло подконтрольное им ООО. После оплаты злоумышленники исчезали.

Жертвами стали не менее 20 компаний из 10 регионов. Общий ущерб превысил 1 млн рублей.

На сегодняшний день следователями объединены в одно производство 24 уголовных дела, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Им избрана подписка о невыезде. Следователи устанавливают других потерпевших и возможных соучастников, сообщает МВД МЕДИА.

ИА “Орелград”