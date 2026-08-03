В Орле расследуют дело о мошенниках, продававших фальшивые сертификаты

3.8.2026 | 17:05 Криминал, Новости

Они якобы должны были помочь в заключении выгодных контрактов.

Фото: МВД МЕДИА

Двое жителей Саратова под видом топ-менеджеров крупной компании обманывали предпринимателей из разных регионов, включая Орловскую область.

С марта 2024 года злоумышленники предлагали бизнесменам заключить выгодные контракты. Для сделки требовался сертификат экономической безопасности стоимостью 45–50 тысяч рублей, который оформляло подконтрольное им ООО. После оплаты злоумышленники исчезали.

Жертвами стали не менее 20 компаний из 10 регионов. Общий ущерб превысил 1 млн рублей.

На сегодняшний день следователями объединены в одно производство 24 уголовных дела, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Им избрана подписка о невыезде. Следователи устанавливают других потерпевших и возможных соучастников, сообщает МВД МЕДИА.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU