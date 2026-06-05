В Орле обустроят дорогу от ЖК к детсаду и школе

Изменения запланированы в районе Прокуровки.

Речь идёт о единственной дороге, которая ведёт от жилого комплекса «Московский парк» и переулка Межевого к Прокуровке, где находятся детский сад №31 и школа №45.

Дорогой постоянно пользуются дети и их родители, а также пенсионеры. Как рассказала депутат областного совета Ирина Гоцакова, местные жители просят заменить мостик через ручей, отремонтировать лестницу, которая помогает пешеходам преодолевать неровность, а также обустроить освещение.

Накануне непосредственно на месте побывали мэр Орла Юрий Парахин и глава территориального управления по Северном району Николай Персидский. В итоге было принято положительное решение.

Информацию сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»