В Орле обустроят дорогу от ЖК к детсаду и школе

5.6.2026 | 11:25 Новости, Образование

Изменения запланированы в районе Прокуровки.

Фото: oreloblsovet.ru

Речь идёт о единственной дороге, которая ведёт от жилого комплекса «Московский парк» и переулка Межевого к Прокуровке, где находятся детский сад №31 и школа №45.

Дорогой постоянно пользуются дети и их родители, а также пенсионеры. Как рассказала депутат областного совета Ирина Гоцакова, местные жители просят заменить мостик через ручей, отремонтировать лестницу, которая помогает пешеходам преодолевать неровность, а также обустроить освещение.

Накануне непосредственно на месте побывали мэр Орла Юрий Парахин и глава территориального управления по Северном району Николай Персидский. В итоге было принято положительное решение.

Информацию сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»


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