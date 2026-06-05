Дорожную компанию внесли в «черный список»

Какое-то время она не сможет участвовать в госзакупках.

«Орловская дорожная компания» в судебном порядке попыталась оспорить решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков. Спор рассмотрел региональный арбитраж. История началась с того, что в июле 2025 года администрация Хотынецкого района и дорожная компания заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в селе Ильинское. Цена контракта составила 6,874 миллиона рублей, а срок выполнения работ был установлен до 22 сентября 2025 года.

Однако в установленный срок подрядчик работы не выполнил. Администрация района направляла письма и претензию с требованием завершить ремонт, продлив срок сначала до 30 ноября, затем до 10 декабря 2025 года. Однако работы так и не были сданы. В декабре 2025 года администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании статьи 715 Гражданского кодекса РФ (нарушение сроков выполнения работ). Решение было размещено в Единой информационной системе и направлено подрядчику.

А спустя еще десять дней администрация района обратилась в Орловское УФАС России с заявлением о включении указанной выше компании в реестр недобросовестных поставщиков. 30 декабря 2025 года антимонопольный орган принял решение, которым удовлетворил это заявление. Однако дорожная компания обратилась в суд, требуя признать решение УФАС недействительным.

Из ее заявления следовало, что умышленных действий, направленных на уклонение от исполнения контракта, компания не совершала. А задержка работ, по ее версии, произошла по вине субподрядчика, который не смог выполнить свои обязательства из-за трех факторов: задержки поставки материалов, неблагоприятных погодных условий и из-за блокировки своих расчетных счетов по налогам. Дорожная компания настаивала на том, что после отказа субподрядчика она предпринимала все возможные действия для исполнения контракта.

Орловское УФАС России и администрация Хотынецкого района, в свою очередь, настаивали на законности включения подрядчика в реестр. Они указали, что нарушение условий контракта произошло не по независящим от подрядчика причинам, что доказательств невозможности надлежащего исполнения контракта компания не представила, что у нее было достаточно времени для выполнения работ.

Изучив материалы дела, арбитраж пришел к выводу, что обязанность по исполнению контракта лежит на подрядчике, а не на субподрядчике. По его мнению, подрядчик имел достаточно времени (по пять месяцев) для поиска других субподрядчиков и исполнения контракта, однако работы выполнены не были. Даже после получения уведомления об одностороннем отказе подрядчик не предпринял мер для устранения нарушений в предусмотренный законом десятидневный срок.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков является мерой ответственности за недобросовестное поведение в правоотношениях по осуществлению закупок. В данном случае такая мера применена обоснованно, счел суд. Он оставил иск дорожной компании без удовлетворения, тем самым признав законным решение УФАС. Однако спор может быть продолжен в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, что реестр недобросовестных поставщиков ведет Федеральная антимонопольная служба. Включение в него означает, что в течение двух лет компания не может участвовать в государственных и муниципальных закупках. Данная мера призвана обеспечить добросовестную конкуренцию и защитить интересы заказчиков.

ИА “Орелград”