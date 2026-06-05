Жительница Орла присматривает за дорожниками, вооружившись палкой

5.6.2026 | 9:47 ЖКХ, Новости

Женщина опасается, что рабочие отобрали лишние сантиметры у тротуара на улице Колхозной.

Кадр из сюжета “Первого Областного”

«Мы здесь как пограничники охраняем свои строения», – заявила орловчанка в беседе с журналистами «Первого областного».

Она отметила, что пешеходная часть по улице 1,75 метра, а в некоторых местах «такое скругление» – больше двух метров.

«Данные уширения сделаны по проекту», – поясняет представитель подрядчика.

«Нет, вы обманываете», – настаивает женщина.

Помимо непосредственно строительства, приходится вести просветительские беседы. В проекте реализовали уширение с двух сторон на Васильевской и на Колхозной, так как была проблема с поворотом налево. Она частично решается дополнительными полосами.

На объекте работают 20 человек, шесть единиц техники в две смены. При реализации этого проекта столкнулись с рядом сложностей, в том числе  перенасыщенностью инженерными  коммуникациями. Пришлось уже в процессе производства работ принимать оперативные решения, вызывать специализированные организации, делать защитные короба для коммуникаций.В течение двух недель будет завершено устройство асфальтового покрытия на всем объекте, обещает подрядчик. Впереди также монтаж светофоров, опор, светильников.

На Колхозной работы стартовали в минувшем году. Подрядчик – ООО «Газ Ресурс». Стоимость контракта около 150 млн рублей.  Объект обещают сдать в середине лета.

ИА “Орелград”


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