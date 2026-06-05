В Орле сгорел дом-памятник, в котором гостил Тургенев

5.6.2026 | 9:17 Культура, Новости, Происшествия

Причину ЧП установят эксперты.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне вечером на телефон 112 начали поступать тревожные звонки о пожаре в расселенном двухэтажном доме на улице Старо-Московской. К моменту прибытия пожарных строение горело изнутри. В итоге кровля обрушилась, внутренние помещения выгорели. После ликвидации огня проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания продолжалась всю ночь. На месте работали 16 сотрудников ГУ МЧС России по Орловской области и 5 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

В марте 2025 года управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области выдало охранное обязательство на памятник истории регионального значения «Дом Лобанова И. Л., в котором останавливался писатель Тургенев И.С.», расположенный на улице Старо-Московской, 55. Здание включено в реестр памятников с 1993 года. Исторические события, связанные с домом, относятся к 1879–1881 годам. В апреле этого же года был найден арендатор. Победителем торгов признано ООО «Развитие» (ИНН 5700012498). Предполагалось, что инвестор обеспечит восстановление здания-памятника.

ИА “Орелград”


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