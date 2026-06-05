На Орловщине столкнулись мотоцикл и «девятка»

Несовершеннолетний мотоциклист получил повреждения.

Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.

ДТП случилось под Залегощью в селе Берёзовец. «Девятка» ехала в сторону районного центра. За рулём сидел водитель 1979 года рождения.

У дома по улице Ермилова, 20, произошло столкновение с мотоциклом «Ирбис», который двигался навстречу. На двухколёсном транспорте не было государственных номеров. Мотоциклом управлял несовершеннолетний (2008 года рождения).

В итоге юноша получил повреждения. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 9 ДТП. Пострадали двое человек.

ИА «Орелград»