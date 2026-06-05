Орловский ИП обвиняется в масштабном уклонении от налогов

5.6.2026 | 15:19 Закон и порядок, Новости

Речь идёт о сумме в 2,8 миллиона рублей.

ИА “Орелград”

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Заключение по уголовному делу утвердил зампрокурора нашего региона Борис Непорожный.

По текущей версии, обвиняемый включил в декларацию заведомо ложные сведения. Они касались применения вычета по налогу на добавленную стоимость.

Правоохранительные органы считают, что фактически сделка, по которой предприниматель якобы понёс соответствующие расходы, даже не выполнялась. В итоге от налоговых органов оказалось скрыто около 2,8 миллионов рублей.

Рассмотрение уголовного дела состоится в Железнодорожном районном суде Орла.

ИА «Орелград»


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