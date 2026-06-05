На Орловщине задержали похитителя кофе и осудили любителя коньяка

Житель Орловского округа стал фигурантом двух уголовных дел.

Подразделением дознания УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигурантом стал житель Орловского муниципального округа 2001 года рождения, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его обвиняют в том, что он похитил несколько упаковок зернового и молотого кофе, после чего попытался скрыться. Общая стоимость похищенного составила порядка 10 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, сотрудницы торгового зала заметили, что злоумышленник собирается покинуть магазин, не расплатившись за товар, и попытались его остановить. Однако мужчина проигнорировал требования и скрылся с места происшествия. Сотрудники уголовного розыска вычислили грабителя по записям камер видеонаблюдения. Подозреваемый оказался им знаком, т.к. уже является фигурантом другого уголовного дела. По данным следствия, он пытался похитить продукты из магазина и применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, к торговым сотрудникам.

Тем временем вступил в силу приговор Мценского районного суда в отношении 33-летнего местного жителя, который на протяжении нескольких месяцев совершал кражи из магазинов торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Подсудимый был признан виновным в восьми эпизодах хищений, включая покушение на грабеж и открытое хищение. В период с 26 февраля по 11 июня 2025 года амчанин систематически похищал товары из торговых залов сетевых магазинов, расположенных во Мценске. Его «добычей» становились продукты и товары повседневного спроса, которые он затем, вероятно, употреблял или использовал лично.

Так, в феврале 2025 года в магазине «Пятерочка» на улице Ленина он похитил 11 упаковок шоколадных конфет «Мерси Ассорти» на сумму 2987 рублей. Спустя месяц он посетил магазин «Магнит Мцела», откуда попытался похитить четыре бутылки коньяка «Старейшина» и шесть банок кофе «Нескафе» на общую сумму 7129 рублей. Однако действия вора заметила продавец. Апальков попытался убежать, но был остановлен сотрудниками, которые потребовали вернуть товар.

Он выдал похищенное на месте. Это преступление было квалифицировано как покушение на грабеж, поскольку преступление не было доведено до конца по независящим от вора обстоятельствам. В конце мая 2025 года этот же горожанин украл из магазина «Пятерочка» на улице. Лескова более четырех килограммов сыра различных сортов на сумму 4179 рублей. А на следующий день из другой «Пятерочки» тайком утащил 14 упаковок сливочного масла общей стоимостью 3115 рублей.

Он совершал и другие кражи, а общая сумма похищенного превысила 30 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел, что подсудимый на момент совершения преступлений не был судим. Но свою первую судимость он получил осенью 2025 года и уже отбывает наказание. У него имеется малолетний ребенок, а также хронические заболевания, что тоже было учтено. Путем частичного сложения наказаний амчанин получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”