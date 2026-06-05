В Орле восстановили работу аварийного коллектора у ГК «Луч»

Новый участок введен в эксплуатацию, система водоотведения работает штатно.

Авария произошла около месяца назад — коллектор на глубине 6,5 метров частично обрушился. «Орелводоканал» оперативно организовал временную перекачку сточных вод в обход поврежденного участка. При обследовании выяснилось, что верхний свод коллектора разрушен из-за длительной газовой коррозии. Для безопасного доступа к месту аварии демонтировали шесть гаражных боксов.

Специалисты проложили новый трубопровод диаметром 900 мм и подключили его к действующей системе. Сейчас коллектор запущен, продолжается очистка колодцев и благоустройство территории, сообщает администрация Орла.

Гендиректор предприятия Василий Иванов отметил, что коллектор имеет высокий уровень износа и требует комплексного обновления. Проект реконструкции уже разработан — это позволит поэтапно заменить проблемные участки и повысить надежность системы.

ИА “Орелград”