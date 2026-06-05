Орловчанку засудили за порванный карман

Дело о возмещении причиненного вреда рассмотрел мировой суд.

Мировой судья Глазуновского района частично удовлетворил иск местного жителя о возмещении вреда, причиненного административным правонарушением. В качестве ответчицы выступила местная жительница. Примечательны обстоятельства данного спора. Было установлено, что в ноябре 2025 года между истцом и ответчицей произошел конфликт. Причем спор, судя по всему, дошел до физического контакта.

Истец заявил, что женщина своими действиями причинила ему имущественный ущерб. Из текста решения суда следует, что речь идет о порванном кармане куртки. Ответчица пояснила, что, отталкивая истца, она могла зацепиться пальцем за карман, но не видела, чтобы он порвался. Далее дело приняло более серьезный оборот. Для привлечения ответчицы к установленной законом ответственности мужчина с порванным карманом обратился в полицию.

Однако производство по делу об административном правонарушении было прекращено в связи с истечением срока давности. Это не помешало потерпевшему обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства для возмещения причиненного ущерба. Он пошел другим путем, который и привел его в суд. Истец требовал взыскать с ответчицы имущественный ущерб в размере 4236,67 рубля и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Женщина исковые требования не признала. По ее версии, мужчина сам спровоцировал конфликт. Кроме того, она утверждала, что не повреждала имущество истца, по крайней мере, намеренно. Она лишь допускала, что могла зацепиться за карман своим пальцем. Мировой судья, изучив материалы дела, иск удовлетворил частично.

Как сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда, ответчицу обязали возместить истцу имущественный ущерб в размере 4 236,67 рубля. Но в удовлетворении остальной части исковых требований о компенсации морального вреда истцу было отказано. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”