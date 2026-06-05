Субсидии на перевод автотранспорта на газомоторное топливо увеличены

В Орловской области подправили порядок субсидирования автомастерских.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Документ, подписанный губернатором Андреем Клычковым, уже вступил в силу со дня его официального опубликования. Обзор изменений провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Так, скорректированы в сторону увеличения максимальные размеры субсидий на переоборудование по каждому виду транспортных средств. Они повышены для легковых автомобилей: с максимальной разрешенной массой до1800 кг- с 32 до 47 тысяч рублей; массой от 1801 до2499 кг- с 40 до 54 тысяч рублей; массой2500 кги выше – с 49 до 57 тысяч рублей. Для автобусов (категории M2, M3) максимумы теперь составляют: длиной до8 метров- 90 тысяч рублей; длиной свыше8 метров- 150 тысяч рублей. Для грузовых автомобилей (категория N1, перевод в газовый и битопливный циклы) – 75 тысяч рублей, для N2 – 210 тысяч рублей, для N3 – 300 тысяч рублей.

Предусмотрены повышенные субсидии на ремоторизацию (установку нового газового двигателя): категория N1 – до 700 тысяч рублей; категория N2 – до 1 миллиона рублей; категория N3 – до 1,3 миллиона рублей; категория N3 с установкой криогенного топливного бака – до 1,5 миллиона рублей. Если владельцем переоборудованного транспортного средства, в том числе на основании договора лизинга, является физическое лицо или юридическое лицо, относящееся к категории малого или среднего предпринимательства, максимальный размер субсидии удваивается.

Новые требования введены к оборудованию и срокам. В частности, в порядок субсидирования внесены изменения в требования к используемому газобаллонному оборудованию. Газовый баллон должен быть отечественного производства: для баллона I типа – начиная с 2027 года, для баллона II типа – начиная с 2028 года. При ремоторизации транспортного средства устанавливаемый двигатель должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, предназначенным для работы на природном газе и произведенным на территории Российской Федерации. Это требования будет применяться с 2027 года.

Также скорректированы сроки выполнения работ для получения субсидии: работы по переоборудованию должны быть выполнены не ранее 1 января года, предшествующего текущему, и не позднее 31 октября текущего года. Ранее работы должны были выполняться не ранее последнего квартала года, предшествующего текущему году.

Напомним, что указанные субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств. Размер субсидии определяется равным документально подтвержденному размеру скидки, но не более одной трети (или двух третей для физлиц и субъектов МСП) общей стоимости работ. Переоборудованию подлежат транспортные средства, выпущенные в обращение и зарегистрированные на территории РФ, имеющие год выпуска не ранее чем за 15 лет до текущего финансового года.

ИА “Орелград”