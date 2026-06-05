«Залегощенский сахарный завод» задолжал миллионы за свеклу

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск ООО «Агроэкопродукт».

Между компаниями был заключен договор закупки сахарной свеклы от 28 февраля 2025 года. По условиям договора ООО «Агроэкопродукт» (производитель) обязалось поставить 20 000 тонн корнеплодов урожая 2025 года, а ООО «Залегощенский сахарный завод» (заготовитель) — принять и оплатить товар.

Истец исполнил обязательства частично, поставив 11 955,4 тонны свеклы на сумму 49 195 383,32 руб. Ответчик оплатил только 26 520 151,30 руб., в результате чего образовалась задолженность в размере 22 675 232,02 руб. В ответ на претензию «Агроэкопродукта» сахарный завод направил требование о взыскании пени за нарушение сроков поставки. Спор перешел в судебную плоскость.

Ответчик признал иск частично — на сумму 21 594 936,09 руб. — и заявил о прекращении оставшейся части обязательства зачетом встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ. Неустойка 251 954,25 руб. в связи с неоднократным нарушением суточного графика поставок. А также просил учесть убытки в виде упущенной выгоды — 828 341,68 руб. (в связи с недопоставкой 5 044,6 тонн свеклы, что повлекло снижение объемов переработки и производства сахара, жома и мелассы).

Суд признал зачет правомерным, отклонив доводы истца о наличии обстоятельств непреодолимой силы (гибель посевов, обильные осадки, режим ЧС). Суд указал, что это относится к обычным хозяйственным рискам сельхоздеятельности и не является чрезвычайными и непредотвратимыми.

Суд решил взыскать с ООО «Залегощенский сахарный завод» в пользу ООО «Агроэкопродукт» 21 594 936,09 руб. основного долга, 318 740,23 руб. — неустойки за период с 25 декабря 2025 года по 20 мая 2026 года (дальнейшее начисление будет продолжено с 21 мая по день фактической оплаты долга в размере 0,01% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки).

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”