«Залегощенский сахарный завод» задолжал миллионы за свеклу

5.6.2026 | 7:05 Закон и порядок, Новости, Экономика

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск ООО «Агроэкопродукт».

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Между компаниями был заключен договор закупки сахарной свеклы от 28 февраля 2025 года. По условиям договора ООО «Агроэкопродукт» (производитель) обязалось поставить 20 000 тонн корнеплодов урожая 2025 года, а ООО «Залегощенский сахарный завод» (заготовитель) — принять и оплатить товар.

Истец исполнил обязательства частично, поставив 11 955,4 тонны свеклы на сумму 49 195 383,32 руб. Ответчик оплатил только 26 520 151,30 руб., в результате чего образовалась задолженность в размере 22 675 232,02 руб. В ответ на претензию «Агроэкопродукта» сахарный завод направил требование о взыскании пени за нарушение сроков поставки. Спор перешел в судебную плоскость.

Ответчик признал иск частично — на сумму 21 594 936,09 руб. — и заявил о прекращении оставшейся части обязательства зачетом встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ. Неустойка 251 954,25 руб. в связи с неоднократным нарушением суточного графика поставок. А также просил учесть убытки в виде упущенной выгоды — 828 341,68 руб. (в связи с недопоставкой 5 044,6 тонн свеклы, что повлекло снижение объемов переработки и производства сахара, жома и мелассы).

Суд признал зачет правомерным, отклонив доводы истца о наличии обстоятельств непреодолимой силы (гибель посевов, обильные осадки, режим ЧС). Суд указал, что это относится к обычным хозяйственным рискам сельхоздеятельности и не является чрезвычайными и непредотвратимыми.

Суд решил взыскать с ООО «Залегощенский сахарный завод» в пользу ООО «Агроэкопродукт» 21 594 936,09 руб. основного долга, 318 740,23 руб. — неустойки за период с 25 декабря 2025 года по 20 мая 2026 года (дальнейшее начисление будет продолжено с 21 мая по день фактической оплаты долга в размере 0,01% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки).

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”


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