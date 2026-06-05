В Орле обсудили ограничения рекламы

5.6.2026 | 11:06 Закон и порядок, Новости

Это произошло на заседании комитета облсовета по экономике.

Фото: oreloblsovet.ru

Депутаты областного парламента рассмотрели инициативу городского совета — поправки в федеральный закон «О рекламе». Их предлагается внести в статью 19 в часть 5. Данная часть закона регулирует установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Горсовет предложил исключить возможность заключения договоров на установку таких конструкций с собственникам земельных участков, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, огородничества или садоводства. Сейчас такая опция существует.

По мнению депутата горсовета Сергея Швалова, размещение рекламы на участках, предназначенных для личных нужд, фактически нарушает земельное и налоговое законодательство. В свою очередь, члены комитета облсовета подняли тему рекламы, которая размещается на личных автомобилях.

В итоге комитет официально направил данные поправки в областной департамент государственного имущества и земельных отношений и в адрес регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей (для подготовки дальнейших предложений и замечаний).

Об этом сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»


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