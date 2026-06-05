Орловец ответил перед судом за 400 граммов конопли

Житель Глазуновского района осужден за незаконное хранение марихуаны.

Глазуновский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере). Из материалов дела следует, что в августе 2025 года подсудимый решил разжиться марихуаной и для этого отправила на участок в Глазуновском районе, на котором произрастала конопля.

Это были дикорастущие растения. Подсудимый сорвал их и принес к себе домой. «Урожай» он перенес в свой гараж, где высушил и измельчил растительную массу. С точки зрения закона, тем самым он незаконно приобрел наркотическое средство каннабис. В дальнейшем, как установило следствие, подсудимый незаконно хранил марихуану для личного употребления.

Однако в январе 2026 года к нему домой нагрянули сотрудники полиции. Они обнаружили и изъяли наркотическое средство, причем масса изъятой марихуаны составила 415,62 грамма. По закону такая масса относится к крупному размеру. Поясним, что для данного вида наркотиков крупным размером признается масса свыше100 граммов. Как сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда, в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств было учтено его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у него малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств суд не нашел и с учетом этого применил статью 64 Уголовного кодекса РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 10 процентов его заработка в доход государства. Но он вправе обжаловать вердикт в установленном порядке. К слову, санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Применение статьи 64 УК РФ позволяет суду назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, при наличии исключительных обстоятельств. Так что в этом отношении подсудимому еще повезло.

ИА “Орелград”