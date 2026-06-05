В селе Звягинки Орловского округа готовят инфраструктуру для сотни участков

Пока работа идет документально.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердило проекты планировки и межевания для строительства сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и системы транспортной инфраструктуры в селе Звягинки (в соответствии с решениями Орловского районного суда Орловской области от 2 октября 2020 года по делу № 2-1041/2020, от 25 ноября 2021 года по делу № 2-2188/2021, от 12 сентября 2022 года № 2-1059/2022).

Общая площадь территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, составляет 307 658 кв. м. Над документацией работало Бюджетное учреждение «ОрелАрхПлан». Целью проектов стало обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой существующие земельные участки в кадастровом квартале 57:10:1180101.

Планируемые линейные объекты:

– Водоснабжение: проектируемая сеть водопровода общей протяженностью 5,85 км (кольцевые и тупиковые линии), глубина заложения не менее 1,8 м, охранная зона — 10 м. Предусмотрены пожарные гидранты. В связи с отсутствием возможности подключения к централизованным сетям проектом предусмотрен новый источник водоснабжения — артезианские скважины с насосной станцией и резервуарами чистой воды.

– Газоснабжение: подземный газопровод среднего давления — 0,25 км, низкого давления — 7,18 км (полиэтиленовые трубы). Установка трех шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ). Глубина заложения — не менее 0,9 м, охранная зона — 4 м.

– Транспортная инфраструктура: формирование улично-дорожной сети общей площадью 68 010 кв. м для доступа ко всем участкам.

– Водоотведение: автономные системы (септики, аэрационные установки типа «ТОПАС») на каждом участке с последующей утилизацией ассенизаторскими машинами.

В результате раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 57:10:1180101:1749 (площадью 294 862 кв. м) и использования земель, государственная собственность на которые не разграничена, формируются около десятка новых земельных участков (категория — земли населенных пунктов) для улично-дорожной сети, предоставления коммунальных услуг, для индивидуального жилищного строительства, благоустройство территории.

Резервирование и изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрены.

ИА “Орелград”