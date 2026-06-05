Подрядчик не справился с забором сквера Танкистов в Орле

Контракт расторгнут.

Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта с ООО «ЮНИ-СТРОЙ» (Чеченская Республика) на выполнение работ по благоустройству территории сквера Танкистов (устройство ограждений). Соответствующее решение было направлено подрядчику 1 июня 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Контракт № 31/26 был заключен 24 марта. Согласно его условиям, подрядчик обязан был приступить к работам с даты заключения контракта и завершить их к 1 июля 2026 года. Цена работ – 7 740 280,61 руб.

Однако выездная проверка, проведенная комиссией заказчика, выявила серьезные нарушения. Демонтированные секции и столбы металлических ограждений были вывезены со строительной площадки и складированы на неохраняемой территории. На момент проверки элементы не были очищены от старого покрытия, подготовка поверхностей под огрунтовку не произведена. Составлен акт комиссионного контроля и надзора с фотофиксацией. Заказчик решил, что работы ведутся крайне медленно, что ставит под угрозу завершение благоустройства в установленный контрактом срок. Это послужило поводом для разрыва отношений.

Отметим, фактически «ЮНИ-СТРОЙ» оплачено 774 028,06 рубля.

ИА “Орелград”