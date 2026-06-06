В России запускается пилотный эквайринг цифрового рубля через терминалы

Цифровизация платежной инфраструктуры в России переходит в практическую плоскость.

Ключевой барьер — необходимость переоснащения розничных точек — начинает рушиться благодаря архитектуре универсального платежного кода. Согласно заявлению заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова на ПМЭФ-2026, банк начал подключать средний и малый бизнес к операциям с цифровым рублем. Главная технологическая особенность в том, что предпринимателям не требуется менять парк оборудования.

График ЦБ по обязательному подключению торгово-сервисных предприятий (ТСП) к приему цифрового рубля утвержден законодательно. С 1 сентября 2026 года принимать новую форму денег обязаны компании с выручкой более 120 млн рублей. ВТБ планирует сделать свое решение доступным во всех своих терминалах по стране уже к этому сроку.

Эксперты финансового рынка отмечают, что связка «УПК + нулевая комиссия» способна обеспечить взрывной рост доли цифрового рубля в розничном обороте к 2027 году.

Однако опрошенные аналитики обращают внимание на сохраняющиеся риски: требуется массовая адаптация кассового программного обеспечения для корректной маршрутизации платежей через УПК. Кроме того, глубинная ликвидность цифрового рубля все еще ограничена: для полноценного запуска необходимо, чтобы граждане активно пополняли свои цифровые кошельки. Пока цифровой рубль не станет привычным средством накопления у населения, ритейлеры будут рассматривать его лишь как дополнительную, а не основную опцию приема средств.

Тем не менее, запуск ВТБ знаменует переход от лабораторных тестов к промышленной эксплуатации. Рынок стоит на пороге «тихой революции» в эквайринге, где скорость зачисления средств и отсутствие комиссий становятся новым стандартом конкурентной борьбы за торговый оборот.

ИА “Орелград”