Владельцу шале придется платить за свет по коммерческому тарифу

Арбитражный суд Орловской взыскал стоимость бездоговорного потребления электроэнергии.

Проверка, проведенная 9 октября 2025 года сотрудниками ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» в селе Бородино Дмитровского района выявила, что предприниматель использует электроэнергию для работы шале «Домики Бородино». Данный объект, как следует из скриншотов объявлений на сайте «Авито», используется для извлечения прибыли — сдачи в аренду.

При этом договор электроснабжения для предпринимательской деятельности заключен не был. Электроснабжение объекта осуществлялось за счет электроэнергии, приобретаемой ответчиком для бытовых нужд как физическим лицом. Разногласия не удалось решить миром.

Первоначально иск был подан в Дмитровский районный суд, однако после выяснения того, что ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (основной вид деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом), дело было передано для рассмотрения в арбитражный суд.

Использование электроэнергии, приобретаемой для коммунально-бытовых нужд, в коммерческих целях не соответствует законодательству об электроэнергетике, указали в ходе разбирательства. Ответчик присутствовал в предварительном заседании и заявлял о намерении заключить мировое соглашение, однако проект представлен не был. В последующие заседания предприниматель не являлся.

В итоге суд решил взыскать с ИП Шпакова М.Н. в пользу АО «Россети Центр» в лице филиала «Орелэнерго» 52 347,07 руб. стоимости бездоговорного потребления электроэнергии, расходы на госпошлину.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”