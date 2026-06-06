Арбитраж «списал» крупную пеню подрядчику

6.6.2026 | 10:00 Закон и порядок, Новости, Экономика

Мценским чиновникам отказали во взыскании 2,7 миллиона рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Решение по данному делу принял арбитражный суд Орловской области. Он рассмотрел иск управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска к индивидуальному предпринимателю  о взыскании пени за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту. Из материалов дела следует, что в марте 2025 года между управлением ЖКХ и ИП был заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта сетей теплоснабжения в микрорайоне 1 города Мценска. Цена контракта составила 131,4 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта работы по ремонту сетей теплоснабжения должны были быть выполнены до 1 октября 2025 года, а работы по «восстановлению благоустройства» – до 1 ноября 2025 года. Однако подрядчик сдал работы позднее установленных сроков. Так, один  акт о приемке датирован 14 ноября 2025 года, а второй акт – 18 декабря 2025 года. Поэтому управление ЖКХ начислило подрядчику пени за период с 2 октября по 18 декабря 2025 года в размере 2,729 миллиона рублей. Расчеты были произведены, исходя из размера 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

В январе 2026 года заказчик направил подрядчику претензию, которая осталась без удовлетворения. После этого и  последовало обращение чиновников в суд. Представитель ИП не оспаривал факт просрочки, но заявил, что начисленная сумма пени подлежит списанию на основании постановления правительства РФ. Суд, изучив материалы дела, установил, что муниципальный контракт был исполнен подрядчиком в полном объеме. А сумма начисленной чиновниками пени составляет 2,08 процента от цены контракта. Между тем, постановлением правительства страны допускается списание пени, если ее размер не превышает 5 процентов от цены контракта.

В данном случае суд проверил и не нашел обстоятельств, исключающих списание пени в соответствии с правительственными правилами. Причем суд в своем решении отметил, что такое списание пени является обязанностью заказчика, а не его правом. Орловский арбитраж  также сослался на правовую позицию Верховного суда РФ, согласно которой при рассмотрении иска заказчика о взыскании пени по государственному контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки.

В итоге арбитражный суд Орловской области отказал управлению ЖКХ администрации города Мценска в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Взыскание пени признано неподлежащим, поскольку она должна быть списана в рамках мер государственной поддержки подрядчиков по государственным и муниципальным контрактам. Хотя чиновники могут попытаться оспорить вынесенное решение в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”


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