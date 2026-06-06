Дефицит бюджета Орла составит 119 миллионов рублей

Орловский горсовет скорректировал бюджет города на 2026-2028 годы.

Орловский городской Совет народных депутатов на тринадцатом заседании внес изменения в решение о бюджете города Орла на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Поправки затронули основные характеристики бюджета, включая доходы, расходы, дефицит и пределы муниципального долга. Основные параметры бюджета на 2026 год теперь таковы: доходы – 15,429 миллиарда рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 10,702 миллиарда рублей.

Расходы бюджета запланированы в сумме 15,549 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в этом году пока планируется на уровне 119,59 миллиона рублей. Он не изменился после внесения поправок в бюджет. Не изменился и верхний предел муниципального долга, по состоянию на 1 января 2027 года он по-прежнему установлен в сумме 2,818 миллиарда рублей. Дефицит бюджета соответствует плановым значениям и будет покрываться за счет нескольких источников финансирования.

Также депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета города Орла за 2025 год. По доходам он был исполнен в сумме 13,826 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 13,773 миллиарда. Таким образом, профицит городского бюджета составил 52,982 миллиона рублей. Депутатский корпус дал целый ряд рекомендаций администрации города Орла. Прежде всего, нардепы советуют мэрии принять меры по привлечению источников дополнительных поступлений в бюджет и оптимизации расходов в целях соблюдения требований бюджетного законодательства.

Также чиновникам советуют принять меры по эффективному использованию муниципального имущества и расходованию бюджетных средств и по отсрочке уплаты бюджетных кредитов Орловской области. Кроме того, администрации города настоятельно рекомендовали повысить качество управления муниципальными финансами и ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в сфере соблюдения требований бюджетного законодательства.

Кстати, по состоянию на 1 января 2026 года численность работников администрации города, замещающих должности муниципальной службы, составила 371 единицу. Фактические расходы на оплату их труда, без начислений на выплаты по оплате труда, составили в прошлом году 359,055 миллиона рублей. Численность работников муниципальных учреждений города Орла составила в прошлом году 9955 штатных единиц, а фактические расходы на оплату и труда оцениваются в 5,529 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”