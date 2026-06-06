КСП выявила нарушения на 1,16 миллиона рублей в ветеринарной сфере

Управление ветеринарии уже отчиталось о «работе над ошибками».

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на организацию мероприятий в области обращения с животными и ветеринарии за 2024-2025 годы. По итогам проверки были выявлены нарушения при формировании государственных заданий, завышение потребности в бюджетных средствах, а также недостатки при проведении капитального ремонта и благоустройства сибиреязвенного скотомогильника.

Под контролем оказалось управление ветеринарии Орловской области. В его ведении находятся 24 государственных учреждения, которые предоставляют услуги как в рамках государственного задания, так и на платной основе. При проверке КСП выявила нарушения постановления «Положения о формировании государственного задания». Так, применялся индивидуальный коэффициент выравнивания для каждого бюджетного учреждения вместо установленного порядка.

Увеличение субсидии происходило без соответствующих изменений в объемных показателях государственного задания, объем финансирования был рассчитан на основе сложившегося уровня, а не нормативных затрат, а сами нормативные затраты на оказание государственных услуг определены с отступлениями от требований, перечислили в КСП. Также аудиторы считают, что управление завысило потребность в средствах областного бюджета на 1,164 миллиона рублей. Средства выделялись на приобретение оборудования, которое используется в приносящей доход деятельности, при этом на лицевых счетах учреждений имелись остатки от оказания платных услуг.

Нарушения были выявлены и при проверке капитального ремонта «Верховского межрайонного центра ветеринарии». Было установлено, что акт о приемке выполненных работ оформлен без учета фактически выполненных работ. Проверяющим не был предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, а работы по оштукатуриванию фасада и окраске стен были выполнены с нарушением строительных стандартов.

Также КСП рассказала о нарушениях при благоустройстве сибиреязвенного скотомогильника на территории Верховского района. Там были приняты и оплачены железобетонные панели ограждения, не соответствующие условиям контракта. А на поверхности панелей проверяющие заметили «участки обнажения арматурного каркаса», а также трещины и раковины, размеры которых превышают допустимые нормативы.

Контрольно-счетная палата внесла представления начальнику управления ветеринарии Орловской области и начальнику БУ ОО «Верховский МЦВ» для рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений. Управление ветеринарии уже отчиталось об устранении замечаний. Так, был проведен внутренний анализ методики расчета нормативных затрат и объемов финансового обеспечения госзаданий по всем подведомственным учреждениям, введен обязательный учет остатков средств от платной деятельности при планировании субсидий на иные цели.

Кроме того, было проведено совещание с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений по вопросам бюджетного учета, расчета нормативных затрат и формирования госзаданий, разработан проект постановления правительства Орловской области о внесении изменений в порядок предоставления выплат молодым ветеринарным специалистам. Что касается «Верховского МЦВ», то учреждение направило подрядчику требование об устранении выявленных дефектов. После этого подрядчик провел огнезащитную обработку деревянных конструкций и предоставил протокол испытаний по контролю качества.

ИА “Орелград”