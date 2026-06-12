В Новосильском районе проверили госзакупки

Ревизоры нашли ошибки в отчетах и нехватку квалификации у комиссии.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области провел выездную проверку закупочной деятельности бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Новосильского района» (КЦСОН). Проверялся период с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года. Нарушения нашли, но они носят процедурный характер. Сразу подчеркнем: фактов хищений, фиктивных контрактов или поставок некачественных товаров проверка не выявила.

Комиссия департамента изучила, как учреждение планировало и проводило закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Учреждение обязано ежегодно отчитываться об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Отчет за 2025 год разместили в Единой информационной системе (ЕИС) 31 марта 2026 года, срок не был нарушен. Но сам отчет составлен с ошибками и. по мнению ревизоров, содержит в том числе и недостоверную информацию.

Ревизоры, в частности, указали на расхождения между реальными данными и тем, что указано в отчете. Например, объем закупок у единственного поставщика в реальности составил 2,657 миллиона рублей, а в отчете в ЕИС указано 1,167 миллиона рублей. Совокупный годовой объем закупок, за вычетом закупок у единственного поставщика, составил всего 11 639 рублей, но в отчете указано – 1,508 миллиона рублей. Доля закупок у малого бизнеса и СОНКО в 2025 году составила 100 процентов, но в отчете указано всего 0,77 процента

Ревизоры отмечают, что формально требование о минимальной 25-процентной доле закупок у СМП и СОНКО учреждение не нарушило, но сам отчет был оформлен с нарушениями. Проверка также показала, что суммы некоторых заключенных договоров превышали суммы, предусмотренные планом-графиком. Правда, превышение оставило всего около 70 тысяч рублей, но ревизоры напомнили, что это является нарушений требований к планированию закупок. Проще говоря, нельзя тратить больше, чем заложено в плане-графике.

Были выявлены и другие незначительные нарушения. Например, согласно части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, члены комиссии по осуществлению закупок должны иметь дополнительное профессиональное образование или пройти повышение квалификации в сфере закупок. В 2025 и 2026 годах в учреждении утвердили два состава комиссии, всего 4-5 человек. Однако проверка установила, что только один член комиссии имеет соответствующее образование, а остальные такого обучения не проходили.

В то же время ревизоры отметили, что ограничения и запреты на закупки иностранных товаров учреждением соблюдались, начальная максимальная цена контрактов была обоснована правильно, сроки оплаты поставленных товаров и услуг не нарушены, а качество поставленных товаров соответствует условиям контрактов. Претензионная работа не велась, поскольку фактов нарушений со стороны поставщиков не выявлено. Но ревизоры предписали учреждению привести отчет о закупках у СМП и СОНКО в соответствие с реальными данными, обеспечить соответствие планов-графиков фактическим расходам, а также направить членов конкурсной комиссии на обучение и повышение квалификации в сфере закупок.

ИА “Орелград”