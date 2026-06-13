В Ливнах защищать права детей-иностранцев будет консилиум

Новый совещательный орган создан для защиты права на образование.

Администрация города Ливны приняла постановление о создании консилиума при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Новый совещательный орган займется решением задач, связанных с обеспечением права несовершеннолетних иностранных граждан на образование. Как следует из преамбулы документа, разработан он во исполнение Федерального закона от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ, а также протокола совещания Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.

Консилиум станет постоянно действующим совещательным органом. В число его задач включена организация работы с родителями и законными представителями несовершеннолетних иностранных граждан, а именно с теми из них, чьи дети не обучаются в образовательных организациях. Также на консилиум возложены функции по проведению разъяснительной и профилактической работы с семьями, чьи дети не приступили к обучению или систематически пропускают занятия.

Новый орган займется выработкой рекомендаций для родителей по устранению препятствий для поступления и обучения детей, мониторингом причин, препятствующих обучению несовершеннолетних иностранных граждан. Он же будет рассматривать случаи совершения несовершеннолетними антиобщественных действий и займется выработкой мер профилактики. Заседания консилиума будут проводиться по мере поступления обращений от образовательных организаций, органов опеки, правоохранителей и граждан.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов. Возглавила консилиум и.о. заместителя главы администрации города Ливны по социальным вопросам, начальник управления общего образования Ольга Шкодкина. В состав нового совещательного органа также вошли представители управления общего образования, отдела опеки и попечительства, Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также представитель полиции.

Ранее власти города озвучили итоги реализации муниципальной программы «Молодежь города Ливны». Она включает в себя пять подпрограмм: «Ливны молодые», «Нравственное и патриотическое воспитание граждан», «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения», «Обеспечение жильем молодых семей» и «Содействие занятости молодежи». На реализацию мероприятий в 2025 году было предусмотрено 17,763 миллиона рублей. Фактически было профинансировано и освоено 17,503 миллиона рублей, или 98,5 процента запланированного объема.

Для создания условий по приобщению несовершеннолетних горожан к труду, получения ими профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности в рамках муниципальной программы проводилась работа по содействию временной занятости юных ливенцев в возрасте 14-18 лет. Всего в 2025 году временной занятостью было охвачено 182 местных подростка. На профилактику асоциальных явлений в молодежной среде было потрачено 50 тысяч рублей, на мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию подростков и молодежи – 105 тысяч рублей.

ИА “Орелград”