Орловские самозанятые смогут стать «креативщиками»

В Орловской области утвердили порядок признания бизнесменов и самозанятых субъектами креативных индустрий.

Правительство Орловской области утвердило механизм реализации регионального закона о креативных творческих индустриях. Документ определяет, кто и как может получить официальный статус субъекта креативной индустрии, а также закрепляет перечень уполномоченных органов. Такой статус могут получить три категории заявителей, осуществляющих деятельность на территории Орловской области: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица – самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход.

Для включения в реестр необходимо соответствовать нескольким обязательным требованиям. В частности, необходима государственная регистрация на территории Орловской области (для самозанятых – гражданство РФ и постановка на учет в регионе) и работа именно на территории Орловской области. Доля дохода от креативной деятельности по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 70 процентов в общем объеме доходов. Также обязательно отсутствие статуса иностранного агента.

Для юрлиц обязательным требованием, помимо прочего, является отсутствие процедур банкротства и реорганизации, а также ограничения по участию офшорных компаний (не более 25 процентов в уставном капитале). Перечень видов «креативной» деятельности включает в себя, прежде всего, традиционные направления: народные художественные промыслы, ремесла, музеи, библиотеки и театры. Но есть в нем и более «современные» индустрии.

Так, в перечень включены: разработка компьютерного ПО и видеоигр, издательское дело, СМИ и радиовещание, реклама и PR, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия, мода и, ювелирное дело, кино- и видеопроизводство, музыка, а также деятельность web-порталов и информационных агентств. Чтобы попасть в реестр, необходимо подать документы в профильный орган в зависимости от сферы деятельности. Уполномоченными органами определены областные департаменты культуры, промышленности и торговли, информационных технологий, информационно-аналитической работы, департамент по проектам развития территорий, а также управление градостроительства, архитектуры и землеустройства и управление по государственной охране объектов культурного наследия.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности отвечает за формирование и ведение единого реестра субъектов креативных индустрий, а также за передачу сведений в федеральный реестр. Подчеркнем, что подтверждать соответствие критериям придется ежегодно. Если заявитель не направит документы в установленный срок, его исключат из реестра. Присвоение официального статуса субъекта креативной индустрии открывает доступ к мерам государственной поддержки, финансовой и имущественной, предусмотренным региональным законодательством.

Напомним, в апреле 2026 года правительство Орловской области утвердило Стратегию развития кластера креативных индустрий на территории региона. Документ разработан в соответствии с федеральным законодательством и Стратегией социально-экономического развития Орловской области до 2035 года. Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков. Стратегия направлена на формирование среды, стимулирующей творчество, создание условий для роста и повышения конкурентоспособности субъектов креативной экономики, а также информационную поддержку их взаимодействия.

Задачами созданного в этой сфере кластера заявлены объединение творческого сообщества и талантливой молодежи, усиление кооперации между резидентами, создание условий для зарождения новых бизнес-идей и др. В состав кластера вошли 37 участников, включая департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», Орловский государственный институт культуры, Орловский фонд развития культуры и креативных индустрий (управляющая компания кластера), ООО «Совиный лес», ООО «Пятница», ООО «Шоу-Мастер», 15 индивидуальных предпринимателей, две региональные общественные организации («Держава» и «Платинум»), а также 13 самозанятых граждан.

ИА “Орелград”