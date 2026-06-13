Под Мценском льготников оставили без реестра земли

Сформировать реестр земельных участков предстоит для 32 льготников.

Мценский районный суд рассмотрел иск заместителя межрайонного прокурора о признании незаконным бездействия местной администрации, которая длительное время не формировала перечень земельных участков для льготных категорий граждан, имеющих право на получение земли бесплатно. Проверка, проведенная Мценской межрайонной прокуратурой, выявила, что, на момент обращения в суд администрация района не сформировала реестр участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Как следствие, жеребьевки по распределению земли среди льготников не проводились, а меры по обеспечению граждан участками приняты не были.

В иске указано, что, по информации администрации от 9 февраля 2026 года, на учете для получения земельных участков для ИЖС состояли 32 человека, относящихся к льготным категориям. К таковым относятся ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе награжденные за участие в СВО, инвалиды боевых действий, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи погибших или умерших ветеранов боевых действий, многодетные семьи, а также женщины, удостоенные звания «Мать-героиня».

Некоторые из этих категорий (инвалиды и участники ВОВ, ветераны СВО, семьи погибших ветеранов СВО) имеют право на получение земли вне зависимости от нуждаемости в жилых помещениях. Для устранения нарушений еще 19 декабря 2024 года межрайонная прокуратура внесла в адрес администрации представление. Однако, как установил суд, конкретных мер принято не было, и перечень-реестр так и не сформировали. В суде представитель администрации не отрицала наличие обязанности по формированию такого перечня, но ссылалась на недостаток земельных участков на территории района.

При этом она сообщила, что в настоящее время ведется формирование 30 участков, которые планируется включить в реестр. В судебном заседании старший помощник прокурора настаивал на удовлетворении иска, а представитель ответчика просила отказать, считая запрошенный прокуратурой четырехмесячный срок для исполнения решения суда недостаточен.

Суд иск удовлетворил и признал незаконным бездействие администрации Мценского района, выразившееся в непринятии мер по формированию реестра земельных участков для льготных категорий граждан. Он также обязал администрацию в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу сформировать перечень в количестве, соответствующем числу тех льготников, которые состоят на учете, то есть для 32 человек.

ИА “Орелград”